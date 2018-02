Na sombra de Jovair, Lineu não aclamou Caiado ao seu grupo

Entre a cruz e o punhal. O ex-prefeito Lineu Olímpio e Souza (PTB) vive um drama nos últimos momentos que antecedem a corrida eleitoral em Goiás. Ligado a Jovair Arantes, Lineu Olímpio ainda não se manifestou oficialmente sobre sua pré-candidatura para deputado estadual.

Quem vem fazendo o papel de articulista para a pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado ao governo de Goiás em Jaraguá é o médico e vereador Breno Leite (DEM), mas, todos sabem que Breno Leite tem uma boa articulação dentro do grupo que ele mesmo ajudou a construir junto com Lineu, ou seja, sua base eleitoral.

É hora de o petebista soltar a língua e dizer quem vai apoiar para o governo de Goiás em Jaraguá e região. Pelo menos isso é o que se espera dele como líder político, detentor de pelo menos oito mil votos na cidade das confecções. Seria impossível Olímpio apoiar José Eliton, justamente porque Jovair, seu líder, está na base de Marconi Perillo.



Por enquanto, há especulação de que Lineu Olímpio espera somente um aval de Jovair Arantes no cenário estadual, ou seja, é preciso que se padrinho político decida quem irá apoiar, se é José Eliton, candidato de Marconi Perillo (PSDB), ou se é Ronaldo Caiado (DEM).

Uma coisa é certa e conhecida por todos: Lineu Olímpio aprendeu bem a principal regra na política, a de ser articulista e saber a hora certa para jogar as cartas na mesa.

Falando em articulista, Lineu também é especialista na arte de manobrar seus correligionários, inclusive mudando de estratégia no último segundo do jogo para obter o êxito desejado.

Não precisa ser vidente para prever o que pode acontecer. Jovair Arantes pode apoiar José Eliton e deixará Lineu livre para apoiar Caiado, pelo menos em Jaraguá, sua cidade natal. Se todas as previsões estiveram erradas, Breno Leite deve tocar o barco e para manter a hegemonia do grupo que sinaliza apoio ao democrata.