Na corrida eleitoral, Lineu agulha a administração de Zilomar Oliveira

O ex-prefeito Lineu Olímpio de Souza (PTB) começa a dar suas primeiras cartadas e fala mais abertamente sobre sua pretensão na corrida eleitoral em 20018.

Prefeito por dois mandatos em Jaraguá, o petebista já está participando de encontros do PTB em Goiás, ao lado de seu fiel escudeiro, Jovair Arantes, que foi um dos deputados federais de Goiás que votou em favor do arquivamento do processo contra Michel Temer (PMDB).

Segundo Lineu Olímpio, alguns municípios estão na agenda de conversações e visitas, ou seja, os encontros já começam a acontecer no sentido de costurar alguns nomes que podem disputar uma vaga na Câmara Federal e a Assembleia Legislativa de Goiás, em 2018.

Em entrevista ao radialista Wellington Marques, Lineu não deixou em branco e agulhou a administração do prefeito que o tirou do “quase terceiro mandato”, o tucano Zilomar Oliveira (PSDB).

Segundo Lineu, Zilomar vem reformando obras públicas construídas em seu mandato e retirando as placas que trazem seu nome.

“Não se faz política desta forma. Devemos considerar o trabalho dos que nos antecederam”, disse.

Lineu disse também que Zilomar vem fazendo um trabalho de manutenção com a limpeza e paisagismo urbano, mas que ele ainda deve cumprir com as promessas de campanha, se referindo à distribuição de pão e leite para os mais carentes, o que ainda não aconteceu.