Na base da oposição, Juninho pode ocupar cargo de confiança na saúde

Vereador da base de oposição, na sua grande maioria, vem contribuindo com a atual administração do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB). Na Câmara, os discursos são moderados, ou seja, tudo que a governabilidade do tucano Zilomar precisa.

Pelos menos dois vereadores ainda faz oposição considerada necessária e mais firme, como é o caso de Leirso Cordeiro (PSB) e Valdeni Galinha (PSD).

A oposição mais acirrada vem sendo a do médico Breno Leite (DEM), que ficou fora do processo político como servidor da saúde municipal.

Há informações de que o vereador Juninho Belo (PMDB), que disputou a campanha ao lado do candidato Eduardo Rios, pode ocupar um cargo de confiança na Secretaria de Saúde, no mesmo departamento que ocupava na administração de Lineu Olímpio e Ival Avelar, o de emissão de cartão do SUS e encaminhamento de consultas e exames.

Sem muita atuação como vereador, pelo menos na questão de oposição, Juninho Belo usa o silêncio como ferramenta de trabalho.

Não há informações sobre a situação do vereador Juninho dentro do PMDB de Eduardo Rios Cardoso. É bem possível que, se ocupar o cargo, sua atribuição de oposição fique comprometida na Câmara, ou seja, é esperar que o tempo traga respostas.