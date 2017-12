Motoristas fazem manobras para desviar de buracos em Jaraguá

As principais Avenidas de Jaraguá foram tomadas por verdadeiras crateras, onde os motoristas fazem manobras ariscadas para não cair nos buracos.

Oficinas mecânicas e borracharias estão lucrando com os prejuízos sofridos pelos motoristas no trânsito caótico da cidade.

No período de chuva, a situação tende a ficar pior. Com a crise econômica que passa as prefeituras, é bem possível que a operação tapa buraco só deve acontecer em janeiro do próximo ano.

Enquanto isso, os motoristas devem escolher rotas alternativas para se livrar dos buracos, outras vezes fazendo manobras arriscadas para não ficar no prejuízo com manutenção veicular.

Veja algumas fotos registradas nos pontos mais críticos da cidade.