Motociclista luta para não pagar multa por falta de cinto

O vendedor Djalma Maciel Martins tem uma moto e afirma que foi multado, há quase dois anos, por não usar o cinto de segurança. Apesar de ser morador de Jaraguá , na região central do estado, o motociclista conta que a infração foi registrada em Alto Paraíso de Goiás , onde ele diz nunca ter ido. Djalma alega que esta é a segunda vez que ele é multado indevidamente.

“Não sei nem para que lado é Alto Paraíso de Goiás. Eu preciso de uma solução, porque eu necessito de estar andando em dias com o Estado, mas desta maneira não ter como”, desabafou.

A suposta infração foi registrada no dia 14 de fevereiro de 2016, na GO-118. O último recurso protocolado por ele foi aberto no dia 20 de junho do ano passado, por meio de uma Correspondência Registrada (AR) na Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), responsável pela fiscalização nas rodovias estaduais.