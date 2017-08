Morador coleta assinatura para redutor de velocidade na Vila Isaura

Moradores da Vila Isaura estão preocupados com a situação das crianças que trafegam pela Avenida Goiás, nas imediações de uma escola municipal.

Segundo o senhor Manoel de Oliveira (foto) um dos mais antigos moradores da rua, os motoristas não respeitam os pedestres, trafegando em alta velocidade, expondo todos ao risco, principalmente as crianças que estudam em uma escola próxima da rua.

Já houve vários acidentes graves no local, incluindo atropelamento de animais de estimação, disse o idoso.

O caso foi parar na tribuna da Câmara de Vereadores, onde Valdeni Galinha (PSD) fez o requerimento com base no abaixo assinado do senhor Manoel Oliveira, com cerca de 60 nomes de moradores da rua.

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) foi notificada a tomar as providencias cabíveis para a construção de um redutor de velocidade na Rua Goiás.

Redutores em pintura

Para o vereador Valdeni Galinha, há dezenas de quebra molas nas ruas de Jaraguá, e na grande maioria não há sinalização eficiente, o que também representa risco.