Materiais inflamáveis encontrados na zona rural de Jaraguá são antimísseis

Em menos de dez dias, pelo menos quatro material inflamáveis foram encontrados por moradores na zona rural de Jaraguá.

Os objetos são identificados como sendo material inflamável usados por caças da Força Aérea Brasileira, conhecidos por FLARE.

Segundo informações apuradas junto às fontes militares, o FLARES são dispositivos usados por pilotos de caças para desviar mísseis teleguiados por ondas de calor.

Em caso de guerra, pilotos descarregam os FLAREs para desviar um míssil disparado contra a aeronave, já que eles perseguem a onda de calor emitida pelos aviões em combate.

Os Flares são compostos de uma composição pirotécnica baseada em magnésio ou outro metal de alta temperatura, igual ou mais quente do que o escape do motor. O objetivo é fazer com que o míssil guiado por infravermelho procure as ondas de calor do FLARE ao invés dos motores da aeronave.

Com vários deles encontrado em fazendas de Jaraguá, onde houve a intervenção de policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), despertou o interesse das pessoas em saber o que seria tais materiais e os riscos oferecidos.

Há casos em que pessoas sofreram ferimentos graves quando entraram em contato com os FLARE, já que são inflamáveis, embora com pouca característica explosiva.

Como os caças da Força Aérea realiza treinamento sobrevoando áreas pouco habitadas, como a zona rural, os FLARES acaba caindo em tais localidades, embora não há ainda informações sobre o motivo de serem lançados em terra.

Presume que algumas unidades falha no momento do acionamento, quando então acabam caindo em terra.

Se os treinamentos fossem realizados em áreas habitadas, como em cima de uma cidade, por exemplo, a queda de tais equipamentos poderia causar a morte de pessoas, devido seu peso.

As forças de segurança nacional evitam comentar sobre temas que envolve a segurança pública e o treinamento militar, embora a Força Aérea possa prestar esclarecimento por meio de um Inquérito Policial ou Militar para tranquilizar a população.

Izaías Sousa

Historiador e Especialista em Segurança Pública

Veja um vídeo com o material sendo usado por um avião mlitar