Marconi vai gastar R$ 183 mil com bebidas para o palácio

O governador Marconi Perillo (PSDB) sempre reclama da crise econômica, mas na hora de abastecer a despensa do Palácio das Esmeraldas ela não serve como desculpa. De acordo com a coluna Giro, do jornal O Popular, a Casa Militar prepara uma licitação para estocar bebidas não alcoólicas por um ano, o que vai custar R$ 183,3 mil.

Em tempos de arrocho salarial para servidores públicos estaduais e atrasos no repasse de verbas para OSs, é uma falta de respeito o governo gastar tanto para abastecer os jantares e coquetéis que atingem uma ínfima parcela da população.

Para piorar, a situação é recorrente. Em junho, a mesma coluna informou que seriam gastos R$ 471 mil para comprar itens como caviar e tâmara israelense.

Em novembro do ano passado, outra licitação chamou a atenção. Duas licitações publicadas no Diário Oficial mostraram o gasto absurdo de R$ 605 mil por ano para abastecer a despensa do Palácio com frutos do mar, queijos e frios.

Do Goiás Real