Marconi Perillo assume que Hospital Estadual deve melhorar

Visitando Jaraguá para inaugurar obras de pavimentação da GO-427, entre Jaraguá e Itaguaru, o governador Marconi Perillo (PSDB) disse que o Hospital Estadual deve melhorar na administração da OS.



O governador discursou para autoridades e um pequeno público que o recebeu na cidade, grande parte deles funcionários públicos municipais e estaduais.

Programa Mais Moradia e ordem de serviço

Ao todo, Marconi Perillo entregou em Jaraguá 41 cheques do Programa Mais Moradia; um cheque no valor de R$ 30 mil para o Club das Cavalhadas, e uma ordem de serviço para o asfaltamento do Setor Primavera III no valor de R$ 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil reais).

Com menos de dois meses para deixar o governo, Marconi Perillo veio acompanhado pelo vice-governador José Eliton, que usou seu discurso para apontar obras e serviços na continuação do governo de Marconi em Goiás.

O mesmo discurso foi também usado pelo prefeito Zilomar Oliveira (PSDB), dizendo que José Eliton, como o futuro governador do Estado de Goiás, dará continuidade nas obras e investimentos no município.

Marconi Perillo disse que em seu governo cumpriu com as promessas de campanha do prefeito Zilomar, trazendo o Restaurante Cidadão, recursos para asfaltamento dos setores Santa Fé e Primavera III, e também a estadualização do Hospital Dr. Sandino de Amorim.

Possivelmente avisado a respeito da insatisfação da população sobre as precariedade do Hospital Estadual em Jaraguá, o governador disse que melhorias vão chegar, e que está apenas começando, ou seja, o governador está informado que OS da saúde não está indo bem por aqui.

“Só estamos começando. Tudo faz parte de um processo, vamos enviar médicos especialistas e tudo que for preciso para o bom funcionamento do HEG”, disse o governador ao prefeito Zilomar.

Seria impossível o governador negar o que a população tem visto e questionado diariamente sobre a precariedade do hospital na gestão da OS.