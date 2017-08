Mar agitado jogou lancha sobre arrecife após acidente na Bahia

O barqueiro baiano Marcos de Paula trabalha há mais de 20 anos na região de Salvador e afirma nunca ter visto acidente como o que aconteceu nesta manhã em Mar Grande, durante a travessia entre o município de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, e a capital.

O número de mortos ainda não foi confirmado – inicialmente, a Marinha falou em 22 mortos, agora confirma 18, embora pondere que esse número pode subir. A embarcação levava 129 passageiros.

De Paula, que é dono de uma lancha, não estava no mar no momento do acidente, que ocorreu por volta de 6h30. Ele foi ao local em seguida, auxiliando o trabalho das emissoras locais que faziam cobertura do caso.

Chamou-lhe atenção o fato de a lancha Cavalo Marinho I, depois de virar com os tripulantes – que estavam em número menor do que a capacidade total, de 160 pessoas -, ter sido arremessada sobre um arrecife, onde se encontra até a publicação desta reportagem.

Nesta época do ano, o litoral de Salvador é atingido pelo que os barqueiros chamam de vento sudeste, rajadas fortes que costumam originar ondas maiores e deixar o mar mais agitado. “A embarcação não foi a pique”, ele destaca, referindo-se ao fato de que a lancha não afundou.

“Há 80 anos essa travessia é feita aqui e nunca aconteceu nada parecido. Há 20 eu trabalho com a lancha e nunca vi um acidente. Me parece que foi uma fatalidade”, diz ele.

De Paula ressalta ainda que todas as embarcações são vistoriadas pela Capitania dos Portos e que o uso de colete salva-vidas nas lanchas não é obrigatório.

Uma norma editada pela Marinha diz que os barcos precisam ter coletes para todos os passageiros, mas não há uma lei que obrigue seu uso durante a navegação.

De casa para o trabalho

Parte dos passageiros da Cavalo Marinho I morava na Ilha de Itaparica, na Grande Salvador, e trabalhava na capital. Muitos faziam esse trajeto quando o acidente aconteceu, pouco depois de a lancha deixar o píer do município de Vera Cruz, por volta das 6h30.

A travessia costuma durar entre 30 e 40 minutos. e a tarifa custa R$ 5,60 nos dias úteis.

Entre as vítimas já identificadas há uma idosa e uma criança de um ano que chegou a ser resgatada com vida, mas morreu após duas horas de reanimação. Mais de 80 pessoas, de acordo com a Capitania dos Portos e com o Corpo de Bombeiros da Bahia, foram resgatadas.

Na terça-feira, houve outro acidente com uma embarcação, desta vez no Pará. O barco Capitão Ribeiro afundou com pelo menos 70 passageiros no rio Xingu, durante a travessia entre as cidades de Porto Moz e Senador José Porfírio. Até o momento foram contabilizados 21 mortos – entre as vítimas também há uma criança de um ano.

UOL