Mais de 30 mil eleitores já fizeram o recadastramento biométrico

Mais de 30 mil eleitores da 17ª Zona Eleitoral de Jaraguá já compareceram na UEG para o recadastramento biométrico. Cerca de 150 pessoas estão sendo atendidas diariamente para o cadastro eleitoral que acontece em todo estado.

A Justiça Eleitoral de Goiás realiza o recadastramento biométrico entre 17 de abril a 30 de setembro, sendo esta a quarta e última etapa da revisão do eleitorado para a atualização do cadastro eleitoral, com a coleta da identificação por impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada do eleitor, conhecida como biometria.

Segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), integra essa última etapa 122 municípios goianos, nos quais os eleitores de cada município deverão comparecer aos Cartórios Eleitorais ou postos de atendimento das respectivas Zonas Eleitorais (ZE) para que seja feita a coleta de dados.

O atendimento acontece em todos os cartórios eleitorais com biometria de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, das 8h às 14h.

A partir de setembro, o atendimento será ampliado também para os domingos e feriados, com atendimento das 8h às 14h.

Quem não comparecer até a data final para o recadastramento biométrico terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições.

Cerca de 13 mil eleitores ainda devem comparecer para fazer o recadastramento em Jaraguá, totalizando 32.108 eleitores, representando 69% da população.