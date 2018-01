Mãe, filha e neta morrem em acidente na BR-153, em Rialma

Ainda conforme a corporação, as vítimas fatais estavam em um VW Gol, que invadiu a pista contrária e se chocou contra um For Focus.

O condutor do Gol, que teve ferimentos leves, viajava com a mulher, a filha e a sogra, que morreram. Além deles, outro filho do casal, de 5 anos, também estava no veículo e se machucou sem gravidade.