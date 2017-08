Mãe do menor suspeito de matar adolescente desmaiou ao ver corpo

A mãe do adolescente de 13 anos, suspeito de matar a vizinha Tamires Paula de Almeida, de 14 anos, disse nesta quinta-feira (24), que viu o corpo da vítima na escada do prédio em que ambas as famílias moram, em Goiânia. Ela contou que no momento teve um “apagão” e desmaiou, sofrendo um princípio de AVC. A mulher o marido e o filho deram um depoimento ao Ministério Público Estadual (MP-GO), que pediu a internação provisória do garoto.

A mãe do garoto afirmou que estava em casa quando recebeu uma ligação da escola onde o filho e a vítima estudavam, informando que o adolescente havia tido um problema na tarde de quarta-feira (23). Sem saber o que tinha acontecido, ela conta que se desesperou e, como o elevador estava demorando, resolveu ir pelas escadas.

“Eu estava descendo correndo e, de repente, a vi [Tamires] no chão, tive um apagão e caí em cima dela. Momentos depois chegaram algumas pessoas, acharam que eu era a mãe dela e me levaram para o apartamento da família, que ficava no mesmo andar, para tentar me acordar”, contou.

“Foi um terror estar diante da situação. Meu filho é amável, nunca apresentou nenhum traço que pudesse fazer algo parecido. Não conseguimos compreender o que houve”, desabafou a mãe.

Tamires foi morta na quarta-feira, no 5º andar do prédio onde vivia com a mãe, no Jardim América, região sul da capital. Após esfaquear a adolescente, o garoto seguiu até a escola estadual onde ambos estudavam e contou para o coordenador o que havia feito. Logo depois, a polícia foi acionada e o menor apreendido.

O corpo da adolescente foi velado na Casa de Velórios de Pires do Rio nesta quinta-feira (24). O enterro ocorreu às 11h, no Cemitério Explanada, na mesma cidade.



Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), delegado Luiz Gonzaga Júnior, responsável pelo caso, o menino confessou o ato infracional durante conversa informal. No depoimento formal, colhido ainda na Central de Flagrantes, ele foi orientado por seu advogado a ficar em silêncio.

“A investigação apontou que ele já planejava esse crime desde o seu aniversário [em junho], quando recebeu um dinheiro da família como presente, comprou uma faca e desde então a levava para a escola. Ele tinha como alvos três adolescentes do sexo feminino, que são pessoas mais vulneráveis e facilitaria a execução do crime por parte dele”, explicou.