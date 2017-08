Mãe de pedreiro que morreu após não conseguir atendimento pede justiça

A mãe do pedreiro Lindomar Alves dos Santos, de 36 anos, Hilda dos Santos, pede que os responsáveis pela morte do filho sejam punidos. Ela conta que ele não foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram ao local e foram embora sem prestar socorro, conforme vídeo obtido pela TV Anhanguera.

“Eu quero agora justiça, para não ver outro morrendo naquela situação como eu vi o meu [filho]. Não vai trazer meu filho de volta. Estamos fazendo por outras pessoas, que vão precisar de atendimento e vai cair na mesma situação que meu filho caiu. A gente não quer que isso aconteça. Muito triste ver meu filho desse jeito. Poderia estar com ele lá em casa. Muito triste” afirmou a mãe, emocionada.

O vídeo mostra que o socorrista desceu da ambulância e voltou para dentro do veículo, sem se aproximar do pedreiro que passava mal, ainda no dia 30 de julho. Com ajuda de amigos, ele foi levado a uma unidade de saúde, transferido no dia seguinte e precisou de uma vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que só saiu no último dia 2 de agosto. Ainda assim, ele morreu horas depois.

O diretor geral do Samu em Goiânia, André Braga, analisou as imagens registradas em vídeo e informou que abriu uma sindicância para apurar o que ocorreu. “Este fato vai ser devidamente investigado. Se houve erro por imperícia, imprudência, negligência. Quem está envolvido, qual o grau de envolvimento de cada um e as medidas administrativas e éticas que forem necessárias [serão tomadas]”, disse.