Lilian Brandão elogia projeto da Escola José Peixoto

A Escola Municipal José Peixoto da Silveira, no Jardim Atlântico, vem promovendo e trabalhando projetos que visa trabalhar e resgatar os valores pessoais, morais e familiares.

Nesta quarta-feira, (7), a escola promoveu um encontro entre pais, alunos, professores e representantes do poder público municipal, representado na ocasião pela vice-prefeita Simone Margarete e pela secretaria de educação, Lilian Brandão. (Ouça a entrevista com Lilian Brandão):



Esteve presente na ocasião, o pastor evangélico Willian da Silva, da Assembleia de Deus de Madureira, onde o mesmo ministrou sobre os valores da mulher no contexto familiar e social, dentro do principio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.

A escola também distribuiu um chá e lanche para os convidados, além de lembrancinhas para os pais de alunos e convidados por meio de um sorteio.

No decorrer do ano, a Escola Municipal José Peixoto da Silveira vem trabalhando projetos com temas diversos, sempre na valorização dos alunos, pais, servidores e educadores.

Para a secretária de educação, Lilian Brandão, a escola vem trabalhando os valores da mulher, incluindo a participação da igreja nos projetos sociais.

Lilian Brandão destacou que o Dia da Mulher deveria se comemorada todos os dias, e que só na Secretaria da Educação há mais de 500 mulheres que também trabalham seus projetos em suas respectivas escolas.

A secretária agradeceu aos pais, alunos e os servidores da Escola José Peixoto pelo excelente trabalho desenvolvo, citando o projeto da professora Márcia Mendes, trabalhando nesse mês de março, elogios estendidos a todos que cooperaram e participaram no mesmo propósito.

Para vice-prefeita Simone Margarete, foi um momento ímpar, que engrandece as pessoas, citando o nome do pastor Willian da Silva na condução da oração e da ministração da palavra a favor da escola.

É importante ver todos os pais acompanhando seus filhos no ambiente escolar. Segundo a vice-prefeita, o Dia da Mulher é um momento para rever nossa fé na confiança de um amanhã melhor, projeto também trabalhado pela escola e seus servidores.

A Escola José Peixoto da Silveira tem um reconhecimento dos pais, disse Simone Margarete. É preciso ensinar que Deus deve estar na vida das pessoas, e a presença da igreja no ambiente escolar contribui com o crescimento intelectual e moral dos alunos, concluiu. (Ouça a entrevista com Simone Margarete):