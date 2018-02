Liderança política centralizada e sem opção em Jaraguá

Eleitores de Jaraguá já começam a ser especulados sobre suas intenções de votos para deputado estadual representando o município nas eleições deste ano.

O ex-prefeito Lineu Olímpio de Souza (PTB) pode abrir seu escritório de representação na principal Avenida de Jaraguá, local onde foi o comitê do prefeito Renato de Castro (MDB), quando foi apoiado por Lineu na campanha para deputado estadual, na época, pelo PT.

Apoio em outros municípios

Tanto o Deputado Nédio Leite (PSDB) quanto Lineu Olímpio terão dificuldades para aglutinar seus grupos, principalmente em outros municípios.

A situação é ainda pior para Lineu Olímpio. Sua maior base está mesmo em Jaraguá, com cerca de 9 mil votos válidos, dos 25 mil votos no total.

Nédio Leite tem a mesma proporção de votos no município, com uma diferença substancial, já que o parlamentar tem bases em outros municípios de Goiás.

Rejeição de Zilomar

O grande problema para Nédio Leite até agora dentro de seu colégio eleitoral vem sendo a rejeição crescente do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB), cuja administração ainda não se estabilizou por falta de recursos para investimento em obras estruturantes, além de manter um governo centralizador, fato que vem contrariando até mesmo seus apoiadores.

Como o processo eleitoral é mutante em cada pleito, sabe-se que, se o PSDB de Marconi Perillo perder a campanha para o governo, com José Eliton, Nédio Leite praticamente também perderá representação em suas respectivas bases fora de Jaraguá.

Reflexão de Jovair na campanha de Lineu

Lineu Olímpio perde autenticidade por apoiar o deputado federal e líder do PTB Jovair Arantes, por estar na base do presidente Michel Temer, já que Arantes apoiou seus projetos que vão contra a opinião pública, como a reforma da previdência e outros.

Para Lineu, buscar apoio em bases fora de Jaraguá é o maior dos desafios em sua campanha na busca por uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás.

Lineu precisaria de pelo menos 25 mil votos na base do PTB. Um possível apoio do prefeito de Goianésia, Renato de Castro, poderia ser uma somatória importante na campanha de Olímpio, além de outros municípios que podem abraçar sua proposta com a intercessão de Jovair Arantes na frente do PTB em Goiás.