Júri popular absolve PM de Jaraguá denunciado por homicídio

O policial militar Charles Raniel foi absolvido por unanimidade pelo júri popular nesta quinta-feira (3), onde respondia acusação por homicídio praticando contra Wender Santana Videira, (40 anos), em um confronto ocorrido em 2012.

À época, o policial alegou que havia atirado em Wender Santana por legítima defesa. A vítima estava próxima de uma festa, na zona rural de Jaraguá, quando foi atingido por disparo de arma de fogo usada pelo policial. Segundo o militar, não havia outra opção, era “matar ou morrer”, disse.

Raniel Charles é cabo da Polícia Militar, aonde atua também na unidade de policiamento GPT (Grupo de Patrulhamento Tático).

A defesa do militar diz que usou todos os recursos para que o policial fosse julgado por integrantes do júri popular de Jaraguá, cidade onde mora o PM.

O julgamento foi conduzido dentro do rito normal, tendo como Promotor um ex-integrante da polícia, disse o advogado do PM André Gontijo, que também foi escrivão de polícia na comarca.

Foi uma estratégia da defesa para que o corpo de jurado fosse formado por pessoas da comarca, ou seja, onde o militar tem influencia e aceitação popular, por sua atuação no policiamento ostensivo, ensejo que foi correspondido.

O julgamento teve a presença do deputado estadual Major Araújo, um dos maiores defensores da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Em redes sociais, o policial militar absolvido agradeceu pela decisão do júri, dizendo que estará sempre pronto para defender a população e combater o crime, agradecimento estendido aos que o apoiam, disse.

Morte em confrontos policial em Goiás

O número de pessoas mortas em confrontos com a polícia em Goiás em 2016 foi o mais alto dos últimos cinco anos. Até novembro foram 202 mortes, mais que o dobro de 2014 e quase quatro vezes mais que 2011. Seguindo a tendência, o número de policiais mortos também aumentou. Enquanto em 2015 morreram 3 policiais, todos militares, no último ano, isso é, em 2016, foram 13, somando-se com as vítimas que atuavam na Polícia Civil.

A maior parte dos policiais (69%) perdeu a vida após confrontos ocorridos fora do horário de serviço. Já entre as vítimas não policiais, 87% morreram em decorrência de combates durante o horário de serviço dos policiais. Os dados são do Jornal O Popular.