Juiz ordena que usina interrompa captação de água no Rio das Almas

O juiz Leonisson Antônio Estrela Silva determinou que a usina de álcool CRV Industrial interrompa captação de água da Bacia do Rio das Almas, em Rialma, região central de Goiás. De acordo com o magistrado, o procedimento irregular é feito para irrigação do cultivo de cana-de-açúcar e pode gerar “impactos ambientais severos” na região. Na decisão, que atende requerimento do Ministério Público, o juiz estipula ainda multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.