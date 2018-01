Investigação compromete Marconi Perillo (PSDB) em ano eleitoral

A Operação Decantação revelou dados até então desconhecidos sobre o PSDB de Marconi Perillo em Goiás. Segundo dados divulgados na ação policial ocorrida em 2016, apontam que recursos da Seneago eram desviados para financiar campanha do partido e outras regalias para políticos ligados ao governador.

Os recursos da estatal eram usados para pagar voos para o vice-governador José Eliton (PSDB), para caixa 2, pagamento de mesadas e trocas de presentes.

Segundo apurou as investigações, todos os dados foram coletados com base e escuta telefônicas, comunicação de WhatsApp e outros materiais que foram periciados.

Em ano eleitoral, quando Perillo procura lançar no nome de José Eliton para o governo de Goiás, revelações sobre os bastidores da investigação Decantação só enfraquece a base do tucano.

O caso deve ainda repercutir em outros estados, onde Marconi Perillo também tem bases de sustentação dentro do PSDB, inclusive comprometendo uma possível disputa pela presidência da sigla no futuro, como já foi cogitado no ano passado, cuja presidência ficou com Geraldo Alckmin.

As revelações devem também afetar de forma direta os candidatos do PSDB que vão disputar a campanha deste ano, como é o caso do deputado Nédio Leite, sendo ele um dos nomes com maior possibilidade de concorrer com o apoio do prefeito Zilomar Oliveira e de outros municípios.