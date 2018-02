Inaugurado na Câmara o Auditório Antônio Leite de Bessa

Autoridades civis, eclesiásticas, militares e parte da população prestigiaram, nesta terça-feira (6) da inauguração do Auditório Antônio Leite de Bessa, anexo do Palácio Lendária Terra, sede da Câmara Municipal de Vereadores, que passa por reforma e ampliação.

Estão sendo investido mais de R$ 150.000,00 na reforça e construção do anexo da Câmara, recursos próprios oriundos do duodécimo, disse o vereador e Presidente Werlon Oliveira (PDT).

O Auditório Antônio Leite de Bessa será usado pelos vereadores nas sessões semanais, enquanto o plenário principal passa por reforma e ampliação. Reuniões de interesse público também poderão ser realizadas no novo anexo.

Na fala do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB), ele ressaltou sobre a importância da dedicatória ao nome de Antônio Leite de Bessa, uma figura tradicional em Jaraguá, e que contribuiu com a cultura e o desenvolvimento social, destacando que, a partir de agora, toda a mídia há de citar o nome dele em suas reportagens na cobertura dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal.

Dentre os convidados estavam os amigos e familiares de Antônio de Bessa, que foram receber a homenagem dedicada ao parente, onde ouviram vários discursos de elogios sobre sua pessoa e seu legado deixado aos jaraguenses.

Para o vice-presidente da Câmara, Breno Leite Santos (DEM), a homenagem foi justa, e teve o apoio de todos os vereadores na escolha do nome do novo auditório. Segundo ele, Antônio Leite de Bessa deixou um legado muito especial, não somente para sua família, mas também para toda a comunidade.

Biografia de Antônio Leite de Bessa

Antônio Leite de Bessa nasceu em 13/07/1906, na Fazenda Pouso Alto, município de Jesúpolis, Goiás. Antônio era filho de Manoel Leite de Bessa e de Leocádia Francisca de Bessa. Era casado com Comary Fernandes de Bessa.

Foi casado três vezes, relacionamentos que lhe rendeu 11 filhos. Antônio Leite de Bessa atuou por mais de 30 anos na Cavalhadas de Jaraguá, festa tradicional no município.

Sua luta foi sempre em defesa dos jovens, que, já na década de 1980, mostrava-se preocupado com temas relacionados às drogas e programas de televisão, onde, segundo sua visão, já moderna para a época, ameaçava a moralidade e a ética social e familiar.



Foi funcionário público federal na empresa de Telégrafos Nacional como guardador de fios. Foi também fundador da Loja Maçônica Alfredo Nascer, em 1979, depois de ter sido iniciado na Maçonaria Serrania Jaraguese em 1963. Antônio de Bessa faleceu em 1987 aos 80 anos de idade.