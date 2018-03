Inaugurada em Jaraguá a TV HD da Giga Byte Telecom

Com a mais moderna tecnologia em sinais de internet via cabo óptico, que atende grande parte da população de Jaraguá e do Vale do São Patrício, a TV HD da Giga Byte Telecom é lançado com três pacotes que vão do básico ao avançado.

O lançamento inaugural da Giga Byte HD TV aconteceu na manhã desta quinta-feira, na sede administrativa da empresa, localizada no Setor Primavera. Estiverem presentes convidados e clientes da Giga Byte, além de autoridades civis, militares e eclesiásticas.

Na ocasião, o prefeito Zilomar Oliveira esteve presente representando o município, momento em que falou sobre a satisfação em receber em Jaraguá mais um serviço ligado à empresa Giga Byte HD TV, que é o serviço de TV Digital.

Segundo o prefeito, o momento é de celebração, e que a empresa Giga Byte HD TV é uma empresa sólida, que representa o município com serviços de excelente qualidade, e que agora ela representa também a 2ª empresa de sinal de TV Digital em Goiás. Segundo o prefeito, isso representa mais um passo no crescimento econômico do município, além de ser mais um veículo de comunicação na imprensa local que transmite as informações não só do Brasil mas também do município.

São três planos de Giga Byte HD TV lançados hoje, além do serviço de internet via cabo óptico que hoje chega a Jaraguá com mais um plano de sinal, que é de 30Mb, pacote disponível com os combos de TV.

O serviço de TV por assinatura teve inicio há cinco anos, quando a Giga Byte Telecom deu inicio no processo de liberação junto a agência reguladora, a ANATEL.

Serão 44 canais em HD e130 canais em pacotes mais robusto, com os canais abertos já inseridos no pacote mais avançado. O empresário Walter Alves fez questão de agradecer a todos que prestigiaram o evento, dizendo que os clientes da empresa merecem um serviço de qualidade, e que o sucesso da empresa depende deles.

Esteve presente no evento a representante da Discovery Brasil, Cristiane Borges. Segundo ela, a Discovery Brasil tem hoje 11 canais, e a partir de hoje a Giga Byte TV vai ser a empresa responsável pela retransmissão dos mesmos em Jaraguá, sendo ela a segunda empresa que opera no setor em Goiás.

Hoje, a Giga Byte Telecom tem 40% de cabeamento óptico na cidade, ou seja, um serviço em plena expansão, e com a TV HD chegando também a Ceres, Rialma, Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O serviço de TV HD da Giga Byte é autorizada pela ANCINE, órgão que controla o serviço de TV por assinatura no Brasil.

Fotos e vídeo: