Inauguração de obras por Marconi em Jaraguá só em março

No rush de entrega de obras nos pouco mais de três meses até a conclusão de seu mandato, o governador Marconi Perillo percorrerá, até 7 de abril, quando passa o comando do Estado para o vice José Eliton, 132 municípios, com a realização de 166 atos administrativos – a maioria inaugurações. Até lá, Marconi já terá visitado todos os 246 municípios goianos, muitos deles mais de uma vez.

A agenda do governador prevê 50 viagens nesse mês de fevereiro, 85 em março (até seis cidades por dia), e 31 viagens em abril. “É uma verdadeira maratona de viagens e de entregas de obras. São 119 obras contabilizadas com investimentos de mais de R$ 4 bilhões em recursos do programa Goiás na Frente e da privatização da Celg. Estamos viajando de segunda a sábado e, às vezes, aos domingos”, afirma o governador.

Os maiores municípios serão visitados mais de uma vez – Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goianira, Goiás, Itaberaí, Itauçu, Luziânia, Mossâmedes, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, Planaltina, Rio Verde e Valparaíso.

O governador Marconi Perillo iniciou o rush de entregas de obras no dia 15 de janeiro. De lá para cá já entregou benefícios em diversas áreas, entre elas, rodoviária (construção, duplicação e reconstrução), educacional (escolas Padrão Século XXI) e saúde (terceira ampliação do Crer, Centro de Diagnóstico e Residência Assistencial Santa Marta). Obras grandiosas ainda serão inauguradas, como Credeqs, Cases, Aeroporto de Cargas e o Centro de Convenções de Anápolis.

Confira abaixo a relação de municípios a serem percorridos e as obras inauguradas pelo governador:

FEVEREIRO

São Domingos

Divinópolis

Trindade

Pirenópolis

Itapaci

Buriti Alegre

Caldas Novas

Marzagão

Rio Quente

Formosa

Santa Izabel

Formosa

Cristalina

Colinas do Sul

Alto Paraíso

Anápolis

Davinópolis

Gameleira

Silvânia

Anápolis

Planaltina

Iporá

Formosa

Cristalina

Guapó

Caldas Novas

Palmeiras de Goiás

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Caçu

Itarumã

Lagoa Santa

Itajá

Mineiros

Senador Canedo

Mara Rosa

Alto Horizonte

São Luís de Montes Belos

Cachoeira de Goiás

Firminópolis

Ivolândia

MARÇO

Caldas Novas

Pires do Rio

Luziânia

Vaparaíso de Goiás

Padre Bernardo

Turvelândia

Maurilândia

Panamá

Rio Verde

Cabeceiras

Formosa

Caldazinha

Planaltina

Edeia

Goiás

Indiara

Porteirão

Rubiataba

Mozarlândia

Nova América

Crixás

Piracanjuba

Morrinhos

Cidade Ocidental

Ipameri

Goianira

Caldas Novas

Mairipotaba

Cromínia

Nazário

Carmo do Rio Verde

Uruana

Catalão

Jaraguá

Hidrolina

São Luís do Norte

Chapadão do Céu

Portelândia

Quirinópolis

Santa Rita do Araguaia

Serranópolis

Luziânia

Formoso

Campinaçu

Montividiu do Norte

Trombas

Santa Tereza

Porangatu

Santa Rosa

Taquaral

Jesúpolis

Pirenópolis

Goianésia

Anápolis

Faina

Nova Crixás

Araguapaz

Bonópolis

Mundo Novo

Uirapuru

Alexânia

Novo Gama

Corumbá de Goiás

Alvorada do Norte

Mambaí

Aparecida de Goiânia

Iaciara

Nova Roma

Aragarças

Arenópolis

Bom Jardim

Diorama

Piranhas

Minaçu

Fazenda Nova

Goiás

Águas Lindas

Luziânia

Goianésia

Uruaçu

Vila Propício

