Homem que matou irmã por causa de controle remoto continua preso

Adilson de Souza Marques, 18, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi do juiz da 7ª Vara Criminal de Goiânia Oscar de Oliveira Sá Neto. O homem confessou ter matado com três facadas a irmã, Flávia Gabrielle de Souza Marques, 20, na noite de ontem. A motivação, considerada pela justiça como fútil, segundo o rapaz, foi após uma briga por um controle remoto de televisão. O crime aconteceu no Recanto das Minas Gerais.

O juiz entendeu na decisão que deve manter o homem preso porque ele tem um grau de frieza elevado e apresentou ser calculista, já que teria dado três facadas na irmã. “Porque teria tido tempo suficiente para refletir sobre sua conduta e desistir de praticar o crime, porém teria ido avante”, decidiu. O magistrado acredita que a justiça deve, nesse caso, tomar uma medida mais rigorosa; a última facada foi dada quando a vítima já estava no chão, diz o relato do magistrado.

A família apresentou um laudo psicológico de Adilson, datado de 2012, o que colocou em duvida sobre a sanidade mental do suspeito. Porém o laudo não apresenta algum diagnóstico de doença mental que o tornasse inimputável — quando a lei não pode punir pelos atos. O juiz então mandou que a junta psiquiátrica do judiciário goiano realizasse um teste de sanidade mental no autor, e determinou que ele seja colocado em uma cela reservada, para preservação dele e de outros presos, no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

ENTENDA



Na noite da última terça-feira (20), Adilson e a irmã Flávia Giselle estavam sós em casa. A TV estava ligada, conforme relatou o homem em depoimento à Polícia Civil, quando uma discussão entre os dois começou. A motivação seria o assunto que era transmitido no aparelho; um dos irmãos não queria assistir o que era reproduzido.

Na disputa pelo controle remoto, Adilson revelou à polícia que deu duas facadas na irmã, que caiu no chão e ele deu mais uma facada. Em seguida, chamou vizinhos da casa para socorrer ela, enquanto fugiu para a casa da avó. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu.

Familiares chamaram a polícia, para prender o homem, que já estava passando por atendimento médico, após se ferir na mão. Ele foi encaminhado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência à central de flagrantes da Polícia Civil, na Cidade Jardim. (Mais Goiás).