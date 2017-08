Homem é morto a tiros no povoado de Monte Castelo

Um homem conhecido como Júlio César foi morto a tiros neste domingo (6) no povoado de Monte Castelo, local onde se realiza a tradicional festa do Divino Espírito.

Segundo o Subtenente Cruz, da Policia Militar, o fato aconteceu mesmo com a presença da guarnição policial no povoado, e que o autor do crime aparentemente agiu com a intenção de matar, ou seja, não se tratava de um roubo.

Ainda segundo o policial, o homem estava em uma barraca quando foi alvejados com pelo menos dois disparos de arma de fogo, e, em seguida, o autor do crime se misturou em meio ao público e evadiu do local.



Com testemunhas já qualificadas, a Polícia Civil deve investigar o caso.

Júlio César tinha passagem por envolvimento com drogas e já tinha sido preso em outras ocasiões, onde cumpriu pena na cadeia de Jaraguá.

Informações do radialista Eduardo Almeida.