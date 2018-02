“Haverá acerto”, diz Simone sobre viagem do prefeito Zilomar

A Vice-prefeita Simone Margarete esteve presente na inauguração do Auditório Antônio Leite de Bessa, anexo da Câmara de Vereadores, onde na ocasião ela concedeu entrevista à Rádio Cidade e ao Jaraguá Notícia sobre alguns pontos da administração.

Questionada sobre sua ausência pública nos serviços sociais que sempre presta à comunidade, Simone disse que ‘quem trabalha nunca para’, ou seja, foi praticamente um recado para a comunidade. Mesmo longe dos holofotes da mídia, ela continua fazendo seu trabalho social em defesa dos mais carentes.

Sobre a polêmica viagem do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) para a Colômbia, onde o chefe do Poder Executivo foi visitar uma importante feira de moda, mas não comunicou com ela sobre sua viagem, Simone Margarete disse que tratou o caso com naturalidade.

Segundo a vice-prefeita, não havia motivo de um comunicado ‘oficial’, já que a viagem do prefeito não passaria de 15 dias.

Porém, em outro ponto da entrevista, a vice-prefeita disse que ninguém viaja e deixa a casa vazia, ou seja, o empresário, quando viaja, comunica aos seus funcionários ou gerentes sua ausência, o que não foi o caso.

Continuando a entrevista, Simone disse ainda que “futuramente haverá acerto”, embora não especificasse como e quando seria esse referido acerto destacado na entrevista, conforme gravação anexa abaixo.