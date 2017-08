Governo nomeia 252 aprovados no concurso da UEG

Goiás 247 – O governador Marconi Perillo nomeia na manhã desta quarta-feira (9/8), às 11 horas, 252 servidores aprovados em concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O ato de inclusão dos 123 analistas e 129 assistentes de gestão administrativa será realizado a partir das 11 horas, no Auditório Mauro Borges (Palácio Pedro Ludovico Teixeira).

Por determinação do governador Marconi Perillo, foi publicado no Diário Oficial nº 22.613, no suplemento do dia 21 de julho, a nomeação de 252 candidatos aprovados no concurso da Universidade Estadual de Goiás (UEG), realizado conforme o edital 004/2014, em 2015. A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan) obteve autorização do governador para a nomeação de 123 candidatos para o cargo de analista de gestão administrativa e outras 129 para assistente de gestão administrativa.

Os 252 aprovados do concurso da UEG vem somar aos 147 já nomeados e empossados. A convocação dos novos candidatos concursados foi aprovada pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira (Jupof) e autorizada pelo Conselho estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos (Consind), que estimaram o impacto financeiro da medida.

O concurso da UEG para preencher 247 vagas de analista de gestão administrativa e de 253 assistente de gestão administrativa foi realizado em 2015. Até o momento foram nomeados 200 aprovados, sendo que apenas 147 tomaram posse. Um total de 84 aprovados tomou posse como analista de gestão administrativa e outros 63 como assistente de gestão administrativa, de acordo com a Superintendência Central de Administração Pessoal da Segplan.

Vale ressaltar que o Consind – Conselho formado pelos secretários de Gestão e Planejamento, da Fazenda, da Casa Civil, da Controladoria Geral do Estado e pelo Procurador Geral do Estado – condicionou a autorização para a nomeação dos novos concursados da UEG à extinção de contratos temporários de funções administrativas de nível superior e médio, no mínimo, no quantitativo nomeado.