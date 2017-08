Goiás empata com Figueirense e fica próximo do Z4

Após um primeiro tempo morno, sem grandes emoções, o jogo ficou aberto na segunda etapa. O Goiás inaugurou o placar aos 12 minutos, quando Victor Bolt lançou Carlos Eduardo na ponta direita, ele aproveitou o vacilo da defesa do Figueirense para avançar sozinho até a área. Bateu no canto e correu para o alambrado, onde festejou com os poucos torcedores alviverde.

O técnico estreante Milton Cruz, colocou Luidy no lugar de Renan Mota, o Figueirense se lançou à frente para buscar a igualdade. E encontrou a chance que procurava com Henan, que encobriu o goleiro Marcelo Rangel e acabou derrubado dentro da área. Zé Love se apresentou para a cobrança do pênalti e converteu aos 27 minutos.

O time catarinense tentou pressionar o Goiás nos minutos finais e ficou exposto aos contra-ataques. Nenhum dos times, no entanto, produziu o bastante para sair do gramado com a vitória. O jogo terminou com o empate em 1 a 1, é o Goiás ainda mais distante do G4. A diferença do quarto colocado Ceará para o clube esmeraldino, já chega a 10 pontos, e isso sem falar que o verdão já está 11 atrás do rival Vila Nova.

Na próxima rodada, o Goiás receberá o líder América Mineiro, na sexta-feira, no Olímpico. O esmeraldino é o 15° colocado, com 24 pontos, apenas um a frente do Luverdense, que abre a zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 1 GOIÁS

Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Dia 12 de agosto de 2017 – às 19 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Antonio Muniz de Oliveira (RJ) e Gabriel Conti Viana (RJ)

FIGUEIRENSE: Saulo; Ferrugem (Dudu Vieira), Bruno Alves, Leandro Almeida e Iago (Lucas Silva); Patrick, Zé Antônio, Juliano e Renan Mota (Luidy); Henan e Zé Love

Técnico: Milton Cruz

GOIÁS: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Victor Bolt (Péricles), Ramires e Andrezinho (Tiago Luís); Carlos Eduardo e Gustavo (Aylon)

Técnico: Argel Fucks

