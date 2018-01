Geladeira literária que incentiva a leitura é furtada em Jaraguá

Uma geladeira literária, conhecida como “Gelateratura”, foi furtada neste sábado (27), em Jaraguá, a cerca de 120 quilômetros de Goiânia. O projeto, que já existe na capital, foi levado para a cidade por uma voluntária, com o objetivo de incentivar a prática da leitura. A geladeira era doada e tinha cerca de 20 livros que eram oferecidos de graça para a população.

Anna Terra, tem 29 anos, é estudante do curso de Direito e foi criada na cidade de Jaraguá. Em Goiânia ela participa há 2 anos do grupo de leitura e a paixão pelos livros fez com que ela tivesse a ideia de colocar o projeto da geladeira literária na cidade. Com a ajuda de um grupo cultural de Goiânia, a estudante conseguiu a geladeira para levar o projeto para Jaraguá.

Na sexta-feira (26), ela colocou a “gelateratura” em frente à casa dos pais, na rua Ernesto da Mata, no Centro de Jaraguá, enquanto organizava com a prefeitura da cidade um espaço para colocar a geladeira na praça. No sábado (27), o pai da Anna saiu para almoçar e quando voltou não encontrou mais a geladeira.

O projeto foi elogiado e teve ótima aceitação na cidade. Quando a estudante postou no seu perfil do instagram que a geladeira tinha sido furtada, os moradores lamentaram. A estudante acredita que vai encontrar. “Nós já andamos pela cidade a procura, mas temos a esperança que agora, depois do final de semana, a gente encontre. Afinal a geladeira não funciona, não tem motor. A única utilidade dela era para guardar livros que seriam oferecidos para a população de Jaraguá”. Afirma.

O projeto

O projeto “gelateratura” já existe há alguns anos e funciona como uma espécie de biblioteca. O livros ficam dentro de uma geladeira em algum lugar público, e as pessoas podem pegar os exemplares gratuitamente para lerem. Ao final da leitura o livro é devolvido para a geladeira para que outras pessoas possam utilizar e ter a experiência.

Em Goiânia o projeto já ficou disponíveis em terminais, praças e universidades. (Mais Goiás)