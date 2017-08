Fossa aberta ao lado de feira gera impasse entre Prefeitura e Saneago

Moradores próximos da feira coberta reclamam com uma fossa aberta e que produz mau cheiro insuportável. Mesmo com ação dos órgãos públicos, o problema não foi resolvido.

A Secretaria de Infraestrutura e Obras foi notificada pela Vigilância Sanitária, no entanto, nenhuma ação adotada foi o suficiente para dar fim ao problema.

Segundo o secretário Denorzinho, que esteve pessoalmente no local, o problema é de responsabilidade da Saneago, já que depende de autorização para ligar a fossa na rede de esgoto já instalada na rua.

Denorzinho disse ainda que a Saneago foi notificada via ofício requerendo a liberação do esgoto, mas não foi atendido pelo órgão do Estado.

O setor de engenharia da prefeitura disse que não há possibilidade técnica de abrir uma nova fossa, devido à fragilidade do terreno.

Enquanto isso, moradores e feirantes estão sofrendo com o mau cheiro exalado pela fossa, correndo risco de contaminação severa, tanto para as pessoas quanto para os produtos que são vendidos na feira livre.

Caso não haja uma resposta da Saneago para a prefeitura, a Secretaria de Obras e Infraestrutura deve levar o caso para o Ministério Público, onde uma ação pode ser aberta para apura o caso e as responsabilidades.