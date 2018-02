Foragidos presos e armas apreendidas pela PRE em Artulândia

A Polícia Rodoviária Estadual – PRE – de Goianésia não tem dado mole à bandidagem neste período de Carnaval. Com policiais realizando abordagens na barreira localizada na altura do km 139 da GO-080, nas proximidades do distrito de Artulândia, várias detenções têm sido realizadas juntamente com as apreensões de produtos ilícitos.

Apreensão de armas pela BPMRv em Artulândia



Nesta sexta, 09, na GO 080, Km 139, policiais do 3° BPMRv em Artulândia abordaram o veículo Hyundai/I30 e efetuaram a prisão do condutor e passageira após encontrarem no interior do veículo 1 Pistola Glock, calibre .40, com dois carregadores; 01 Pistola Glock, calibre 380 com 01 carregador; 01 carregador de Pistola 9mm, 42 munições de calibre .40; 48 munições de calibre 9mm; 9 munições calibre 380; 50 comprimidos de Ecstasy, porção de Maconha; 1 nota de 100 reais falsa; 4 aparelhos celular; R$ 1.985, 00 em espécie além de o veículo estar com os sinais identificadores adulterados. Os autores foram conduzidos e autuados na Delegacia de Polícia de Goianésia pelos crimes de Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito.

Prisão de foragidos da Justiça

Na manhã deste sábado, 11, durante abordagem e busca veicular, os militares efetuaram a detenção em flagrante de duas pessoas em um Civic prata com placa de Aparecida de Goiânia por uso de documentação falsa. No momento da abordagem, os dois elementos apresentaram documentos de identidade falsa, além do mais, um deles, identificado como Marco Júnior Alves Souza, possuía em seu desfavor 03 mandados de prisão em aberto expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por roubo (Art. 157 do CPB).

De acordo com a polícia, com a dupla ainda foram encontrados R$ 1.300 em notas falsas. Todas as notas eram de R$ 100. Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia de Goianésia juntamente com os suspeitos.

Tráfico de drogas

As abordagens em veículos continuaram durante todo o sábado, foi quando no período da tarde, um Civic prata com placa de Brasília/DF, foi abordado. Para a surpresa dos policiais o condutor e passageiro transportavam 12 comprimidos de Ecstasy, 04 porções de cocaína e 01 soco inglês. A dupla foi detida em flagrante por trafico de drogas e levada para a Delegacia de Goianésia juntamente com os objetos apreendidos.

Informações de Dener Rafael com adaptação