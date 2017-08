Estado Islâmico assume autoria de atropelamento em Barcelona

O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atropelamento que aconteceu no calçadão La Ramba nesta quinta-feira (17) que fica em Barcelona, na Espanha. Segundo as autoridades, ao menos 13 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas.

De acordo com informações do jornal El País, um suspeito – Driss Oukabir, cidadão marroquino e residente legal na Espanha – foi detido horas depois. Ele tinha ficha na polícia e já esteve preso na cadeia de Figueres.

Outro suspeito, que teria tentado atropelar um agente da polícia regional de Barcelona em uma barreira de controle na saída da cidade foi morto dentro do veículo, segundo informações da EFE.

O governo do município espanhol suspendeu os transportes públicos no centro de Barcelona. Agora, a prioridade é levar ambulâncias para o La Ramba e atender os feridos. Este é o oitavo ataque terrorista que acontece na Europa através de atropelamento em pontos turísticos.

O ataque terrorista foi condenado por líderes mundiais, dentre eles o papa Francisco e o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy. A União Europeia, a Bélgica e os Estados Unidos também lamentaram o atropelamento e ofereçam ajuda à Espanha. (com informações do El País e da Agência Brasil)