Em Ceres, Caiado diz que Marconi Perillo é um parasita do poder

No discurso do senador Ronaldo Caiado (DEM) em Ceres, neste sábado (24), o pré-candidato disse que o governador Marconi Perillo (PSDB) é uma espécie de ‘carrapato do poder’, que não quer deixar pessoas competentes governar o Estado para o bem do povo.

Caiado disse ainda que o governador de Goiás quer falir o Estado, já que o mesmo faliu a Celg e agora quer vender a Saneago para bancar suas despesas de campanha.

O senador discursou para mais de duas mil lideranças de 57 municípios de Goiás que fazem parte da aliança em apoio a sua pré-campanha ao governo do Estado no Vale do São Patrício.

Realizado no Clube Recreativo de Ceres, o encontro foi transmitido ao vivo pela TV Catalão, que no momento da transmissão onde lideranças discursavam, houve mais de 350 mil visualização em tempo real, transmitida pela página do senador no Facebook e outras redes sociais.

Ronaldo Caiado fez questão de dar boas vindas ao mais novo partido que o apoia, o Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Na presença de centenas de correligionários, prefeitos e vereadores, Ronaldo Caiado pediu que todos se unissem para uma aliança forte e coesa, escolhendo pessoas que podem representar suas cidades na campanha para deputados estaduais, deputados federais e senadores.

“Um governo não pode governar sozinho. Ele precisa de deputados, de senadores e de prefeitos”, disse.

Nomes de peso na base de oposição ao governador Marconi Perillo estavam presentes no encontro, como o deputado estadual Major Araújo (PRP-GO) e o delegado e deputado federal Valdir Soares (PR-GO).