Eduardo Rios diz que mantém maior aproximação com Zecão

Rumores sobre quem sairá candidato a Deputado Estadual representando Jaraguá espalham pelas redes sociais e provoca onda de especulação.

No páreo estão: Lineu Olímpio (PTB); Nédio Leite (PSDB); Wagner Camargo (PEN) e José Francisco (Zecão).

Rumores de que haverá uma divisão no grupo do Deputado Nédio Leite já se espalharam nos veículos de comunicação local com a conturbada relação diplomática entre a vice-prefeita Simone Margarete e o prefeito Zilomar Oliveira.

Em um áudio postado em um grupo de WhatsApp, o empresário Eduardo Rios (MDB), respondendo a um membro do partido sobre seu possível apoio a Lineu Olímpio, o mesmo disse que era apenas boatos, e que não manifestou apoio a nenhum dos nomes postulantes até o momento, muito menos ao de Lineu.

O que acontece, segundo Eduardo, é que ele havia conversado com Lineu Olímpio em uma reunião que aconteceu em Goianésia, assim como ele conversa também com o empresário Zecão, esposo da vice-prefeita Simone Margarete.

Eduardo Rios disse ainda que tem uma maior aproximação com Zecão, mas frisou que não há nada articulado politicamente, ou seja, ele não faria nada sem um acordo com seu grupo em qualquer decisão, concluiu.

Ouça o áudio do empresário e ex-candidato a prefeito pelo MDB