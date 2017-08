Eduardo Costa cancela show em Itaberaí por falta de pagamento

O show que o cantor Eduardo Costa faria na cidade de Itaberaí, a cerca de de 100 quilômetros de Goiânia, nesse domingo (27), foi cancelado.

Segundo os organizadores do show, o cantor teria cancelado o evento por achar que a cidade não comportaria o seu show. A declaração, de acordo com os organizadores, teria sido dita pelo cantor antes do show Cabaré realizado na noite de ontem, em Goiânia

Em nota enviada ao MAIS GOIÁS, a assessoria de imprensa de Eduardo Costa desmente tal declaração.”Quanto ao fato da cidade ser pequena, isso é motivo de orgulho para Eduardo Costa e, jamais o impediria de realizar o show”, disse a assessoria.

Os organizadores do show enviaram ao MAIS GOIÁS comprovantes de depósitos feitos na conta de Eduardo Costa – que juntos somam R$ 70.483,00. Vale lembrar que o show do cantor Eduardo Costa foi fechado por R$ 145.000,00.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o valor disponível na conta do artista não passa de R$ 55.000,00 – já que a maioria dos depósitos foram feitos em cheques. “Os valores só podem serem considerados válidos quando liberados, o que não é o caso”. “Dos comprovantes apresentados, o valor não bloqueado sequer completa 50% do acordado”, diz a nota.

Os organizadores informaram ao MAIS GOIÁS que quem comprou ingresso terá o seu dinheiros devolvido.