Duas vítimas de acidente no Mutirama continuam internadas

Duas das 11 vítimas do acidente no Parque Mutirama, em Goiânia, continuam internadas. O acidente ocorreu na última quarta-feira (26), quando um brinquedo, chamado Twister, quebrou e caiu.

De acordo com o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), uma menina de nove anos tem estado de saúde regular e está internada na enfermaria da unidade. Conforme o boletim médico, a menina está “orientada, consciente, verbalizando, se alimentando por via oral” e consegue respirar sem auxílio de aparelhos.

Já a paciente Iraci Francisca da Conceição, de 56 anos, respira com auxílio de cateter de oxigênio. A mulher também tem estado de saúde regular, está internada em um leito da enfermaria, orientada, consciente, verbalizando e se alimenta por via oral.

Iraci Francisca foi submetida a duas cirurgias na perna direita, uma para correção de fratura no fêmur e outra para reconstrução dos músculos. O Hugo ressaltou que até o momento não houve necessidade de amputações.

Acidente

O acidente ocorreu nesta quarta-feira (26) por volta das 13h30. Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas, sendo dois adultos e nove crianças, após um brinquedo, chamado Twsiter, quebrar e cair. O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam à ocorrência. As vítimas foram encaminhadas para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof), Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

No mesmo dia o Parque foi interditado pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB). Durante coletiva de imprensa na semana passada, o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, reforçou que não houve imprudência. Porém, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) acompanhará as investigações e a manutenção do Parque Mutirama.

Diário de Goiás