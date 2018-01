Duas pessoas são mortas a tiros em bar de Barro Alto

Júnior César Félix, de 19 anos e Fábio Gomes, 35, foram mortos a tiros, em um bar no Bairro Extrema, em Barro Alto, a 220 quilômetros de Goiânia. O fato aconteceu na madrugado desse domingo (28), após uma discussão entre três pessoas. Pelo menos duas testemunhas identificaram o autor do crime à polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goianésia.

As vítimas e o suspeito, que não teve o nome divulgado pelos policiais, estariam sentados em uma das mesas do bar, quando iniciaram uma discussão. Logo depois, segundo afirmaram as testemunhas à polícia, o autor do crime saiu, fazendo ameaças de voltar e matar os dois que tinham ficado. Quase meia hora depois o homem voltou enfurecido e teria feitos os disparos antes de fugir.

Nesta segunda-feira o delegado regional de Goianésia Marco Antônio Zenaide Júnior vai apurar pessoalmente o caso. Ele deverá ir à cidade para colher os depoimentos das testemunhas que viram tudo e deram os relatos à Polícia Militar.

Fábio tinha passagem policial por homicídio e agressão doméstica, segundo informou a Polícia Civil. (Mais Goiás)