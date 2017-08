Disputa por cargos gera transtorno no grupo do prefeito Zilomar

O prefeito Zilomar Oliveira (PSDB) vem amargando com duras críticas dentro de seu próprio grupo político, principalmente após várias nomeações de pessoas ligadas á oposição em cargos de confiança na administração.

Depois de anunciar que a pasta da Secretaria de Indústria e Comercio seria dirigida por ele até o ano que vem, em 2018, signatários desabafaram nas redes sociais, onde reclamaram a distribuição de cargos sem a devida valorização dos integrantes da base.

Como não há espaço para todos, indicar um nome é uma missão difícil de ser colocada em prática, haja vista que os olhares atentos do grupo estão trabalhando como fiscais, e cuja cobrança pode se transformar em revolta nas próximas eleições.

Com 16 anos fora do poder, o grupo do PSDB do deputado Nédio Leite não teve um prato cheio como acreditavam, com cargos para ser distribuídos entre todos, além de recurso econômico substancial para a gastança com os mais pobres, o que não passou de uma mera ilusão até o momento.

Altos investimentos até agora só acontecem com contratos milionários com empresas dos mais diversos setores, e cuja realidade nos bairros mais pobres é outra bem diferente do anunciado na campanha, como a distribuição de leite e pão para os mais carentes.

Ainda é cedo para dizer que o processo está concluído, porém, já passou tempo de mais para que os nomes fossem indicados e colocados cada um em seu lugar.

Uma coisa é certa: não há empregos para todos ligados ao grupo de Zilomar Oliveira, assim como acontece em todos os grupos políticos que ganha uma eleição, onde o desgaste começa logo no inicio da administração, como vem acontecendo com o tucano Zilomar.