Deputados com representação em Jaraguá votaram a favor de Temer

Dos dez deputados federais de Goiás que participaram da votação na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (2), sete votaram a favor do relatório que prevê a não continuação da investigação da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer (PMDB).

Outros dois deputados votaram contra o relatório, ou seja, a favor do encaminhamento da denúncia para o Supremo Tribunal Federal (STF). Faltou à votação o deputado Delegado Waldir (PR).

Dos deputados que têm base eleitoral em Jaraguá, Jovair Arantes (PTB), Alexandre Baldy (PTN) e Célio Silveira (PSDB) votaram pelo arquivamento do processo contra Temer.

Deputados com base em Jaraguá

O deputado Célio Silveira é da base do prefeito de Jaraguá, Zilomar Oliveira (PSDB); Jovair Arantes é da base do ex-prefeito Lineu Olimpio (PTB), e Alexandre Baldy da base do vereador Odair Vizzado.

Veja placar de votação dos deputados goianos:

Alexandre Baldy (PTN) – Sim

Célio Silveira (PSDB) – Sim

Daniel Vilela (PMDB) – Sim

Delegado Waldir (PR) – Ausente

Fábio Sousa (PSDB) – Não

Flávia Morais (PDT) – Não

Giuseppe Vecci (PSDB) – Sim

Heuler Cruvinel (PSD) – Sim

Thiago Peixoto (PSD) – Sim

João Campos (PRB) – Sim

Com informações do Diário de Goiás