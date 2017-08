Delegado rebate críticas de internautas sobre morte de ciclista

A morte do ciclista e servidor público Eduardo Alves Machado, ocorrido no mês passado, atropelado por um motorista de uma caminhonete, próximo à estação rodoviária de Jaraguá, internautas criticaram a ação da polícia em deixar em liberdade o autor do homicídio culposo.

Segundo o delegado Grênio Ricardo, rebatendo as críticas da sociedade, disse que o autor do atropelamento é réu primário, tem residência fixa e ainda se apresentou espontaneamente.

Ainda segundo o delegado, as pessoas precisam averiguar as informações antes de fazer qualquer juízo de valor.

Para a autoridade policial, é preciso que a sociedade escolha bem seus representantes políticos, já que algumas brechas da lei limita a ação da policia, e que muitas vezes acaba beneficiando algum tipo de crime ou atos infracionais, como é o caso de crimes culposos.

João Ricardo, o autor do atropelamento, vai responder, há princípio, por três artigos, que são: 302 (homicídio culposo); 305 (fugiu do local sem dar socorro); e 312 (por alterar a cena do crime), quando retirou a bicicleta do homem atropelado.

Parte da sociedade questionou o fato do infrator responder em liberdade pela morte do ciclista, alegando que a “Justiça só vale para os pobres”.