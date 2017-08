Cunhada de Michel Teló detona Thais Fersoza

Uma confusão envolvendo Michel Teló e Thais Fersoza, além do irmão do cantor, Teo Teló, e sua noiva, a youtuber Gabi Luthai, acabou revelando um grande barraco familiar. Tudo começou quando Teo publicou uma foto no Instagram com a sobrinha, Melinda, e com Gabi, no sábado (29).

“Que foto linda! Que benção! A gente te ama muito, dindo Teo”, comentou Thais na imagem.

Logo, os seguidores perceberam que a atriz ignorou a presença de Gabi no clique. “Engraçado que a Thais Fersoza sempre age como se a Gabi não existisse. Muito ridículo ela falar só de você, sendo que a Gabi também está na foto. Eu, hein?”, disse um.

E foi aí que Gabi respondeu, revelando uma briga familiar e que Teo não fala mais com Michel por causa de Thais: “Ela nem respeita… Vocês não têm o que fazer e não sabem nada que tá acontecendo. Teo nem fala com o irmão por causa da cunhada. Se ela se mete no relacionamento dos irmãos, quem sou eu para querer apaziguar algo? Eu, hein? Sejam felizes eles lá, e nós aqui”.

Por conta da polêmica, Teo acabou deletando o post. Porém, os fãs de Teló foram ao Instagram de Gabi questionar porque ela não fez nenhuma declaração sobre o nascimento de Teodoro, filho do cantor e de Thais, e nem os parabenizou.

“Acredite em mim: desde o início tratei todos com igual amor e carinho, mas não sou saco de pancadas nem o Teo. Gostaria que você, sendo minha seguidora, admiradora, respeitasse minha vida pessoal. Teo e eu já sofremos muito por causa da inveja de outras pessoas sobre o nosso relacionamento e escolhemos nos preservar. E sobre isso, não nos interessa se é sobre a família ou não. Escolhemos nos afastar de quem não nos faz bem e só quer atrapalhar”, explicou Gabi, que depois apagou tudo sobre o assunto de suas redes sociais.

Na tarde desta segunda-feira (31), Thais Fersoza postou uma imagem e relembrou o parto de Teodoro: “Há exatamente uma semana, nem imaginava a emoção que eu estava prestes a viver”.

