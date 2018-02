Corretor é preso por vender imóveis da Prefeitura de Ceres

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (15), no município de Ceres, a 180 quilômetros de Goiânia, por vender imóveis públicos pertencentes à prefeitura do município como se fossem seus. Para realizar as vendas irregulares, segundo a Polícia Civil, Douglas dos Santos Menezes falsificava documentos.

O delegado Matheus Costa Melo recebeu denúncias da Prefeitura de Ceres, de que alguns documentos relativos à imóveis haviam sido falsificados e vendidos a terceiros, o que configura estelionato. Ao dar início às investigações, o delegado identificou que a falsificação estava sendo feita por Douglas, que trabalhava como corretor de imóveis na cidade.

Termos de doação falsificados

Conforme mostraram as investigações da Polícia Civil, o suspeito falsificava termos de doação da prefeitura datados de dezembro de 2011. Após obter o pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) e o registro do imóvel, o corretor revendia-os a terceiros como se fossem seus.

Então desencadeada a Operação Falsario, na qual cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências do investigado. Os documentos falsificados apreendidos legalmente pertencem a outras pessoas e estão todos situados na Quadra Z-07, no Jardim Sorriso II.

Corretor confessou o crime

Durante o interrogatório, o indiciado confessou a prática dos crimes e admitiu ter falsificado ao menos três termos de doação da Prefeitura de Ceres com o intuito de revender os lotes a terceiros. A Polícia Civil trabalha agora para identificar possíveis coautores do crime e pede que outras vítimas que tenham caído no golpe ou sejam proprietários legais dos lotes compareçam na Delegacia do município para prestar declarações.

Na residência do suspeito, foi apreendida também uma espingarda. Desse modo, Douglas foi indiciado por porte ilegal de arma e por falsificação de documentos.

