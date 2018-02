Concursos abertos para saúde, educação e segurança em GO e DF

inscrições do concurso público do Instituto Hospital de Base do IHBDF). A seleção visa o provimento de 708 vagas do seu quadro de pessoal, sendo 38 reservadas às pessoas com deficiência. O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Serão abertas no dia 23 de janeiro asdodo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal ). A seleção visa o provimento de 708 vagas do seu quadro de pessoal, sendo 38 reservadas às pessoas com deficiência. O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O cargo de técnico de enfermagem (477 vagas) exige curso técnico específico, registro no órgão de classe e experiência mínima de dois anos na área. O salário inicial é de R$ 1.341 para carga horária semanal de 20 horas.

Nível superior é requisito para os postos de enfermeiro (128), médico – cirurgia do trauma (20), médico – emergência (40) e médico nas especialidades de anestesiologista (27 ), clínica médica (8) e nefrologia (8). A função de enfermeiro ainda exige experiência mínima de dois anos na profissão. As remunerações variam de R$ 2.211,20 a R$ 8.050 para jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Como participar do concurso do IHBDF 2018

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será o responsável pela organização e execução do processo seletivo. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/concursos/ihb_df_18 até as 18h de 5 de fevereiro.

Será cobrada uma taxa de participação do concurso do IHBDF 2018, nos valores de R$ 45 para técnico de enfermagem, R$ 65 para enfermeiro e R$ 120 para médicos, e o seu pagamento deverá ser efetuado até a data limite de 7 de fevereiro, observado o horário de funcionamento do banco.

Prova do concurso do IHBDF 2018

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas de conhecimentos gerais e técnicos, de caráter eliminatório e classificatório. Elas serão aplicadas no dia 25 de fevereiro, no período da manhã para os cargos de nível superior e à tarde para curso técnico.

Na data provável de 15 de fevereiro será divulgado na internet, no site do Cebraspe, o edital de convocação, que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

Atribuições do técnico de enfermagem do IHBDF

Administrar dietas e/ou auxiliar na alimentação do paciente dependente; administrar dietas por gavagem; anotar no prontuário os procedimentos de enfermagem executados com o paciente; aplicar normas de biossegurança; aspirar secreções naso-oro-traqueal em pacientes de baixa e média complexidade; atender e orientar pacientes, acompanhantes e o público em geral de forma humanizada; auxiliar e/ou montar aparelhos e equipamentos; auxiliar na realização dos procedimentos como: entubação endotraqueal, traqueostomia, punção lombar, paracentese, punção subdural, dissecção venosa e outros; coletar material para exames: fezes, urina, escarro e outros; coletar, medir, observar e anotar diurese; colocar e retirar “comadres” e “compadres”; controlar o gotejamento de infusões venosas; entre outras atividades.

Concurso para a Polícia Militar do DF



edital do concurso da PM/DF (Polícia Militar do Distrito Federal) para preenchimento de 2.024 vagas de soldado nos quadros de combatentes (2.000 postos), especialistas músicos (6) e especialistas corneteiros (18). Foi divulgado nesta sexta-feira (26) odo) para preenchimento de 2.024 vagas de soldado nos quadros de combatentes (2.000 postos), especialistas músicos (6) e especialistas corneteiros (18).

soldado combatente, 500 são para admissão imediata (450 homens e 50 mulheres) e 1.500 para cadastro reserva (CR). Do total de oportunidades paracombatente, 500 são para admissão imediata (450 homens e 50 mulheres) e 1.500 para cadastro reserva (CR).

No caso das ofertas para especialistas músicos, elas estão distribuídas entre as seguintes especialidades: clarineta/clarones (1), saxofone (1), trompa (1), trompete (1), trombone tenor/trombone baixo (1) e tuba (1).

concurso da PM/DF é necessário possuir curso superior em qualquer área, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m (sexo feminino) e 1,65m (sexo masculino). Para participar doé necessário possuirem qualquer área, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m (sexo feminino) e 1,65m (sexo masculino).

Durante o curso de formação, a remuneração é de R$ 4.969,22. Após o ingresso, o salário sobe para R$ 6.095,41. Os valores informados já consideram o auxílio-alimentação mensal de R$ 850.

Como se inscrever no concurso da PM/DF 2018

As inscrições para o concurso da PM/DF abrem em 25 de fevereiro e vão até 26 de março para especialista músico e corneteiro e 4 de abril para combatente.

www.iades.com.br. O valor da taxa é de R$ 88. O processo seletivo é organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), que receberá as candidaturas por meio do site. O valor da taxa é de R$ 88.



Concurso da UFG – Goiás

UFG) divulgou um novo concurso para provimento de 118 vagas do seu quadro de pessoal técnico-administrativo em educação. Ofertas serão lotadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiás, Goiânia e Jataí. A Universidade Federal de Goiás () divulgou um novo edital depara provimento de 118 vagas do seu quadro de pessoal técnico-administrativo em educação. Ofertas serão lotadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiás, Goiânia e Jataí.

Para ensino médio e/ou curso técnico, as chances são para as funções de assistente em administração, mestre de edificações e infraestrutura, técnico de tecnologia da informação, técnico em anatomia e necropsia, técnico em artes gráficas, técnico em audiovisual, técnico em estatística, técnico em mecânica, técnico em telecomunicações e técnico de laboratório nas áreas de alimentos, ciências florestais, citologia, comunicação social, eletrônica, informática, materiais de construção, operação de transporte, saúde e suporte em infraestrutura de transporte.

Quem tem o nível superior está apto às carreiras de assistente social, bibliotecário/documentalista, biomédico, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro de produção, geógrafo, médico oftalmologista, pedagogo na área hospitalar, psicólogo da área clínica e da saúde e técnico em assuntos educacionais.

A distribuição das vagas por cidade de lotação podem ser conferidas no edital, que encontra-se anexado à notícia. As remunerações iniciais oferecidas pela UFG são de R$ 2.446,95 para os cargos de nível médio e R$ 4.180,66 para nível superior.

Inscrição e provas do concurso da UFG 2018

Interessados em concorrer a uma das vagas deverão se inscrever entre os dias 9 de fevereiro e 8 de março, através do endereço eletrônico www.cs.ufg.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 90 para ensino médio e R$ 150 para formação superior.

O concurso da UFG 2018 será constituído de prova objetiva, avaliação teórico-prática com caráter discursivo e prova prática.

A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha que versarão sobre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática e/ou conhecimentos específicos. Ela será aplicada na data prevista de 8 de abril, em locais e horários a serem publicados no site da UFG em momento oportuno.

