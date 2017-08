Competição de beleza elege Miss e Mister Goiás 2017

A candidata Adriana Benício, de 20 anos, foi eleita Miss Goiás 2017 e o também modelo Helder Aquino, de 21 anos, escolhido o Mister Goiás 2017. Cada um dos selecionados competiu com outros 15 pelo título, passando por diversos desfiles e entrevistas. Como representantes do estado, eles devem viabilizar as ações beneficentes do Sindicato e Associação Pró-Beleza, além de concorrem pelos títulos nacionais em dezembro deste ano.