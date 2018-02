Comitiva de Jaraguá discursaram no encontro do DEM em Ceres

A Frente Unidos Para Mudar Goiás chega em Ceres é prestigiada por centenas de lideranças políticas do Estado e de municípios onde a base para a pré-campanha do senador Ronaldo Caiado (DEM) está sendo trabalhada por meio dos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, além de lideranças comunitárias.

Breno Leite (DEM), Lineu Olímpio (PTB), Wagner Camargo (PEN) e Guilherme Fayad fizeram parte da comitiva para a Frente de Oposição em Ceres, representando o grupo de apoio ao senador Ronaldo Caiado como pré-candidato ao governo de Goiás.

Em seu discurso, o vereador e médico Breno Leite disse que Jaraguá está com uma Frente de Oposição preparada para apoiar Caiado, apresentando na ocasião o biomédico e empresário Guilherme Fayd como recém-chegado no grupo com seu apoio ao Democrata.

A vinda de Guilherme Fayad para o grupo do DEM em Jaraguá foi uma manobra do médico Breno Leite, em conversa com o senador Ronaldo Caiado, onde o empresário foi apresentado ao senador em seu gabinete, em Brasília.

No encontro da Frente de Oposição em Ceres, Wagner Camargo discursou como pré-candidato na base de Caiado, ocasião em que recomendou aos presentes, cautela, dizendo que ninguém na base de apoio está em busca de favores pessoais, mas, na formação de uma base coesa em Goiás para a pré-campanha de Ronaldo Caiado ao governo do Estado, enfatizando seu apoio ao pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.

O encontro está em andamento, onde autoridades, prefeitos e pré-candidatos discursam. O Jaraguá Notícia está acompanhando ao vivo a transmissão da Frente de Oposição em Ceres, trazendo novas informações a qualquer momento.