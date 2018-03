Comando da PM quer apoio dos vereadores com a segurança

Com as operações da Polícia Militar e órgãos de fiscalização da Prefeitura no comércio de Jaraguá, houve repercussão nas redes sociais, onde parte da população criticaram as ações, alegando que a prefeitura não poderia punir empresas por falta de licenças e alvarás.



O comando da PM, em resposta na noite desta terça-feira, (6), na Câmara de Vereadores, na pessoa do Coronel Barros, do 23º Batalhão da Polícia Militar — pediu aos vereadores parceria nas ações de segurança da polícia no município, dizendo que o Poder Legislativo Municipal é um órgão formador de opinião, e que é importante estar ao lado das forças de segurança.

Ações visa a segurança da população

Segundo o comando da PM, as operações que vem fechando comércios sem licença, principalmente bares, visa à segurança da população, e que a soma de esforços é salutar e importante nesse momento, citando os esforços da polícia, comunidade e vereadores.

“O criminoso deve entender que em Jaraguá não é uma cidade sem lei”, disse o comandante Barros.

Sobre as dificuldades na falta de policiais e viaturas na segurança pública em Jaraguá, o comandante disse que há um novo grupo de policiais recebendo treinamento na academia da Polícia Militar de Goiás, e que alguns deles virão para Jaraguá somando forças com os demais policiais, que hoje são em torno de 42 homens.

Serviço reservado da PM nas ruas

Junto com as investigações da Polícia Civil, o comando disse que haverá homens do serviço reservado da PM nas ruas de Jaraguá no sentido de apoiar as ações da PC no combate ao crime.

Para a PM, alguns locais estão catalogados como pontos de risco, e são esses locais que estão sendo monitorados de forma mais ativa. Isso não que dizer que as empresas que estão sendo fechadas estejam ligadas com algum tipo de ilícito, mas, o alvo é combater o crime, e que ninguém tem “estrela na testa”, frisou o coronel.

Combate ao crime vai continuar

O Major Augusto, comandante da Polícia Militar de Jaraguá, disse que os trabalhos de combate ao crime vão continuar, agradecendo ao promotor Everaldo Sebastião pelo apoio na Operação Saturação, que contou com patrulhamento aéreo e terrestre, trazendo maior sensação de segurança para a cidade.

Segundo ele, Jaraguá passou por uma onda de violência, sendo esta uma situação atípica, porém, ainda assim a Policia Militar, em conjunto com os fiscais da prefeitura – atuaram em locais de risco, onde há problemas de criminalidade, ações que vão continuar, concluiu.