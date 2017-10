Celebração da Reforma Protestante terá a presença de Shirley Carvalhaes

O Conselho de Ministros Evangélicos de Jaraguá – COMEJA estará realizando um evento celebrando os 500 anos da Reforma Protestante.

A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Martinho Lutero, quando através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no catolicismo romano.

Em Jaraguá, o movimento comemorativo será celebrado no dia 31/10, na Praça do Coreto, com a presença da cantora gospel Shirley Carvalhaes.

Ministros evangélicos de várias igrejas estarão participando do evento, onde haverá manifestação pelas principais avenidas da cidade, como passeata e evangelismo, juntamente com os fiéis de suas respectivas denominações.

Haverá momentos de louvor e adoração entoados por diversos grupos evangélicos que farão parte das celebrações, na liderança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, com sede na Avenida Nélson de Castro Ribeiro, no alto da Vila São José.

A presença da cantora Shirley Carvalhaes deve atrair centenas de fiéis de outros municípios para Jaraguá, já que a cantora é hoje um ícone dentro do movimento gospel pentecostal.