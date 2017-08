Casal é preso suspeito de espancar grávida até a morte e atear fogo ao corpo

Um casal foi preso suspeito de espancar e matar uma grávida de 4 meses, além de atear fogo no corpo dela, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil, a alegação do borracheiro, de 26 anos, e da mulher dele, uma dona de casa, de 40, foi a de que a vítima, Patrícia da Conceição,de 23, teria feito “fofoca” sobre a vida íntima deles e ainda relatado a traficantes da região que o homem também estaria vendendo entorpecentes.

A investigação apontou que três adolescentes, sendo dois filhos da suspeita, de 12 e 16 anos, além de um garoto de 14, participaram do homicídio, mas estão em liberdade. A vítima foi espancada com golpes de martelo, paus e foi enforcada com fios elétricos.

“Fui ameaçado de morte por uma ‘casinha’ que ela estava fazendo, ai eu tive que me defender. Ela estava armando uma cilada para os traficantes me pegar, fui repreendido por um deles e tive que agir”, afirmou.

O borracheiro também é suspeito da morte de outra jovem, em 29 de junho deste ano. Na ocasião, Karen Cristina de Godói Lopes também teve o corpo carbonizado. Em relação a este homicídio, ele se diz inocente.

Espancamento

O assassinato de Patrícia da Conceição foi cometido no último dia 2 de junho. Segundo o delegado Rodrigo Pereira, o crime foi cometido no Setor Comendador Walmor, na residência do casal. Ele explica que, por conta das fofocas, o borracheiro decidiu que iria “dar uma lição” na grávida. Em uma armadilha, a dona de casa chamou a jovem para consumir drogas, pois ela também era usuária.

“A Patrícia estava sentada na sala. O borracheiro usou crack e quando bateu o efeito ele deu um golpe de martelo na cabeça dela. Ele não desmaiou e ele pegou uma perna de pau e começou a dar pauladas nela. Com a vítima ainda resistente, ele passou a agredí-la com socos. Depois, ele a amarrou com fios elétricos e também a estrangulou com o mesmo material”, disse.