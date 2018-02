Candidatos de Jaraguá foram reportagem de TV em 1988

Um vídeo gravado em 1988 pela TV Bandeirantes, no Programa Prefeito 88, mostra como era a rotina dos candidatos a prefeito naquele ano eleitoral, quando a prefeitura de Jaraguá era disputada pelo médico Paulo Antônio (PMDB); José Morais Preto (PT) e Wilson Barbo (PDT).

No vídeo, ainda com as imagens um pouco ofuscada, já que a tecnologia da época ainda não permitia imagem de alta resolução –, é possível compreender a rivalidade política que já existia em Jaraguá entre os principais grupos que hoje também continuam fazendo parte do processo.



Nas imagens, é possível ver nomes conhecidos na administração política local, sendo um deles o ex-vereador Hélcio Xuda (MDB), que há décadas milita no processo eleitoral local, juntamente com o médico Paulo Antônio, também do MDB, antigo PMDB.

Na referida campanha, o médico Paulo Antônio venceu com a expressiva votação vinda da Vila São José e do povoado de Mirilândia, segundo nota postada no vídeo nas redes sociais e divulgada na página do advogado Biracy Camargo.



Jaraguá tinha 35 mil habitantes

Jaraguá, segundo a reportagem, tinha 35 mil habitantes, número que poderia ser menor, levando em consideração que, já se passaram exatamente 30 anos, e cuja população ainda está na casa dos 47 mil habitantes, segundo dados do IBGE.

A vida cotidiana dos moradores era pacata, com forte traços de uma cidade interiorana, ou seja, nas imagens, a maioria das pessoas tinha uma vida simples na cidade, e grande parte da população ainda dependia da lavoura e da agropecuária como meio de vida.

O vídeo é um achado importante para a historiologia, pois retrata o dia a dia dos candidatos e a busca por votos em um tempo onde não havia telefonia móvel, onde a maioria das casas ainda não tinha televisão e muito menos computador e internet. (Créditos: Biracy Camargo e ).



Veja o vídeo