Caminhoneiros bloqueiam rodovias em Goiás contra a alta do combustível

Já na BR-153, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, os manifestantes bloquearam metade da pista durante 1h durante a manhã. Às 12h, a rodovia foi liberada, mas voltou a ser interditada às 14h30. Houve engarrafamento na região, mas nenhum veículo foi proibido de passar. Conforme a PRF, às 16h30, o ato foi encerrado.

No último dia 20, o governo anunciou um decreto aumentando a alíquota do PIS e Cofins sobre os combustíveis. A tributação sobre a gasolina subiu R$ 0,41 por litro; a do diesel, R$ 0,21; e a do etanol, R$ 0,20 por litro.