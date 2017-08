Caiado foi recebido em Jaraguá como símbolo de renovo para Goiás

A Frente de Oposição em Goiás, liderada pelo senador Ronaldo Caiado (DEM) passou por Jaraguá neste sábado (19), onde o mesmo discursou para lideranças na presença de vários prefeitos dos 10 partidos membros da aliança de oposição para as eleições de 2018.

Ronaldo Caiado discursou por cerca de 40 minutos, onde discorreu sobre vários temas político e administrativo.



Os partidos que compõem a base da Frente de Oposição em Goiás são formados pelo PMDB, DEM, PMN, PV, PTC, PRP, PHS, PRTB, PPL e PSDC. O encontro aconteceu no Espaço Forik Gardem.

O senador falou sobre o modelo de governo que pretende fazer em Goiás, comparando com a atual gestão do governador Marconi Perillo (PSDB). No discurso, Caiado falou sobre o rombo da Celg, e cujos recursos da estatal que não chegaram nos municípios, mesmo com alta isenção de impostos por parte do Governo de Goiás para a fornecedora de energia.

Sobre as confecções de Jaraguá, o senador disse que as indústrias estão paradas devido a falta de incentivo fiscal de Goiás para os pequenos e médios empresários do setor, citando a falta de injeção de recursos do FCO no município.

Na esfera de Goiás, ele disse que o Estado está no mesmo patamar em que se encontra hoje o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ou seja, praticamente quebrado e endividado.

Tão logo o vídeo do discurso foi postado na página oficial do senador nas redes sociais, em pouco mais de uma hora já havia mais de 22 mil visualização, além de centenas de compartilhamentos e comentários em manifesto de apoio ao projeto de campanha do senador.

“Ronaldo Caiado é o melhor nome para governador de Goiás”, disse os internautas que acompanhavam ao vivo a transmissão do discurso.

Em Jaraguá, Ronaldo Caiado citou a desvalorização dos professores, alegando que a maioria deles estão em regime de contratos, ou seja, não há concurso público na valorização dos servidores, além de prometer melhorias significantes na segurança pública de Goiás, considerada uma da piores nos indicadores mundiais.

O senador é representado em Jaraguá pelo médico e vereador Breno Leite (DEM), que também foi um dos organizadores do evento e pela presença de Caiado e diversos prefeitos do Vale do São Patrício na cidade.